Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 07 мая 2009
Шахтер
07.05.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Динамо К
17'
Жадсон
88'
Илсиньо
47'
И. Бангура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
А. Гладкий
+3
Замена
М. Левандовски
️️️️
Илсиньо
+2
ГОЛ! 2:1!
Илсиньо
Пас отдал
Виллиан
Замена
К. Корреа
️️️️
Р. Еременко
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Замена
Виллиан
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Т. Хюбшман
ГОЛ! 1:1!
И. Бангура
Пас отдал
А. Алиев
+1
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
И. Бангура
Желтая карточка
А. Алиев
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
(К)
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
32
Ищенко
19
Чигринский
33
Срна
5
Фернандиньо
19
Гай
3
Хюбшман
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-3-1-2
31
Богуш
24
Юссуф
3
Бетао
0
Саблич
30
Эль Каддури
26
Еременко
36
Нинкович
5
Вукоевич
88
Алиев
3
Бангура
0
Милевский
19
Гай
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Гай
77
Илсиньо
18
Левандовски
18
Левандовски
77
Илсиньо
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
26
Еременко
77
Корреа
77
Корреа
26
Еременко
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Делегат:
Айнар Леппянен (Эстония)
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:40 (в записи)
Новости команд
Все
Шахтер
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+