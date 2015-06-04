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Расписание матчей
Украина. Кубок
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 04 июня 2015
Динамо К
04.06.2015, четверг, 21:00
Украина. Кубок, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Шахтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Шахтер
Пенальти не реализован!
А. Гладкий
ГОЛ!
Е. Хачериди
5:4
ГОЛ!
А. Тейшейра
4:4
ГОЛ!
Ю. Бельханда
4:3
Пенальти не реализован!
Я. Ракицкий
ГОЛ!
А. Ярмоленко
3:3
Пенальти не реализован!
Тайсон
ГОЛ!
О. Гусев
2:3
ГОЛ!
Д. Коста
1:3
Пенальти не реализован!
Антунеш
ГОЛ!
Л. Адриано
1:2
ГОЛ!
А. Драгович
1:1
ГОЛ!
Д. Срна
0:1
Пенальти не реализован!
М. Велозу
119'
Желтая карточка
Тайсон
Вторая желтая
С. Рыбалка
115'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
С. Сидорчук
102'
91'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Илсиньо
Желтая карточка
Д. Вида
87'
Желтая карточка
Е. Хачериди
81'
Желтая карточка
С. Рыбалка
80'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Кравец
76'
69'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
Желтая карточка
А. Драгович
68'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
61'
Желтая карточка
А. Кравец
56'
55'
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Антунеш
️️️️
Д. Силва
46'
45'
+3
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Кучер
45'
+1
Травма
А. Кучер
43'
Желтая карточка
Илсиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛП
37
Сергей Рыбалка
ОП
44
Мигель Велозу
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
77
Илсиньо
ЦП
11
Бернард
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
21
Данило Силва
37
Рыбалка
44
Велозу
17
Ленс
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-1-3-1-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
11
Бернард
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
21
Данило Силва
5
Антунеш
5
Антунеш
21
Данило Силва
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Бельханда
8
Сидорчук
11
Кравец
20
Гусев
20
Гусев
11
Кравец
50
Кучер
27
Кривцов
27
Кривцов
50
Кучер
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
77
Илсиньо
20
Гладкий
20
Гладкий
77
Илсиньо
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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