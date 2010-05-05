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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 05 мая 2010
Шахтер
05.05.2010, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 29 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
15'
Илсиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Кобин
+1
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Т. Гиоане
Замена
А. Гай
️️️️
Илсиньо
Пенальти не реализован!
Жадсон
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Пятов
Травма
Фернандиньо
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Юссуф
Замена
Е. Хачериди
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
А. Кучер
17'
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 1:0!
Илсиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
7
Андрей Шевченко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
3
Бетао
24
Юссуф
10
Маграо
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Шевченко
36
Нинкович
7
Ярмоленко
0
Милевский
14
Кобин
15
Рац
15
Рац
14
Кобин
77
Илсиньо
19
Гай
19
Гай
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
36
Нинкович
34
Хачериди
34
Хачериди
36
Нинкович
17
Михалик
0
Гиоане
0
Гиоане
17
Михалик
7
Ярмоленко
10
Зозуля
10
Зозуля
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Шахтер - Динамо К
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:55 (прямая)
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