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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 14 апреля 2018
Шахтер
14.04.2018, суббота, 17:00
Украина. Плей-офф, группа A, 27 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
32'
В. Шепелев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
Вторая желтая
Тайсон
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мбокани
Желтая карточка
Тайсон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хочолава
74'
72'
Желтая карточка
А. Шабанов
63'
Желтая карточка
Б. Вербич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
55'
54'
Желтая карточка
Д. Гармаш
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Шепелев
Желтая карточка
Ф. Феррейра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
4-1-1-2
30
Пятов
31
Исмаили
91
Бутко
5
Хочолава
44
Ракицкий
27
Степаненко
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
2-4-3-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Бурда
19
Шепелев
19
Пиварич
31
Шабанов
29
Буяльский
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
41
Беседин
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
1
Артур Рудько
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Шахтер - Динамо К
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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