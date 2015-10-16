Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 16 октября 2015
Динамо К
16.10.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
38'
Марлос
58'
А. Тейшейра
66'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
С. Сидорчук
89'
Вторая желтая
Д. Гонсалес
88'
84'
Замена
Дентиньо
️️️️
Д. Срна
Желтая карточка
Ю. Бельханда
80'
Желтая карточка
Д. Силва
78'
77'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
76'
Замена
В. Нем
️️️️
Бернард
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Велозу
71'
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Тейшейра
Замена
В. Буяльский
️️️️
Д. Гармаш
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Желтая карточка
Д. Гонсалес
57'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Гусев
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Пас отдал
Бернард
3'
Желтая карточка
А. Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
44
Мигель Велозу
ОП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
5
Антунеш
21
Вида
15
Драгович
21
Данило Силва
8
Сидорчук
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
7
Фред
27
Степаненко
11
Тейшейра
10
Марлос
11
Бернард
20
Гладкий
44
Велозу
20
Бельханда
20
Бельханда
44
Велозу
19
Гармаш
29
Буяльский
29
Буяльский
19
Гармаш
20
Гусев
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Гусев
33
Срна
31
Дентиньо
31
Дентиньо
33
Срна
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
11
Бернард
18
Нем
18
Нем
11
Бернард
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Шахтер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+