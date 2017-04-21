Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 21 апреля 2017
Динамо К
21.04.2017, пятница, 20:00
Украина. Плей-офф, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
12'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Шахтер
90'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
74'
Желтая карточка
Марлос
Замена
В. Цыганков
️️️️
Д. Гармаш
66'
Желтая карточка
Д. Гармаш
56'
Желтая карточка
Н. Морозюк
50'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
2-1-2-1
35
Коваль
21
Вида
5
Антунеш
6
Морозюк
19
Гармаш
7
Ярмоленко
41
Беседин
3-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
11
Бернард
14
Феррейра
11
Тайсон
19
Гармаш
11
Цыганков
11
Цыганков
19
Гармаш
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Динамо К - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+