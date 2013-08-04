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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 04 августа 2013
Шахтер
04.08.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
3'
Д. Срна
51'
Эдуардо
85'
А. Тейшейра
8'
Ю. Бельханда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
ГОЛ! 3:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Фред
85'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Шевчук
82'
78'
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Травма
А. Ярмоленко
75'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Замена
Фред
️️️️
Д. Коста
73'
71'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ю. Бельханда
61'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Л. Адриано
59'
58'
Желтая карточка
Е. Хачериди
55'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 2:1!
Эдуардо
Пас отдал
Тайсон
51'
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Гречишкин
46'
44'
Желтая карточка
Л. Аруна
Желтая карточка
А. Кучер
33'
8'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
33
Евгений Селин
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
11
Тейшейра
3
Хюбшман
11
Тайсон
24
Гречишкин
11
Коста
4
Адриано
4-1-2-2-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
33
Селин
14
Тремулинас
44
Велозу
25
Аруна
20
Бельханда
7
Ярмоленко
20
Гусев
70
Мбокани
13
Шевчук
23
Соболь
23
Соболь
13
Шевчук
11
Коста
7
Фред
7
Фред
11
Коста
24
Гречишкин
9
Эдуардо
9
Эдуардо
24
Гречишкин
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
7
Ярмоленко
90
Безус
90
Безус
7
Ярмоленко
20
Бельханда
12
Идейе
12
Идейе
20
Бельханда
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Донбасс-Арена
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