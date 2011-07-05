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Расписание матчей
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 05 июля 2011
Шахтер
05.07.2011, вторник, 22:00
Украина. Суперкубок
1 : 3
Завершен
Динамо К
14'
Фернандиньо
5'
О. Гусев (П)
32'
П. Диакате
83'
А. Милевский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
+5
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Гусев
+4
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Ярмоленко
ГОЛ! 1:3!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Л. Аруна
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
О. Вукоевич
+1
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
Юссуф
ГОЛ! 1:2!
П. Диакате
Пас отдал
О. Гусев
15'
Желтая карточка
Р. Еременко
ГОЛ! 1:1!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Срна
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
15
Диакате
3
Попов
5
Вукоевич
25
Аруна
20
Гусев
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
22
Мхитарян
11
Тейшейра
11
Тейшейра
22
Мхитарян
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
25
Аруна
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
25
Аруна
20
Гусев
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Гусев
7
Ярмоленко
88
Алиев
88
Алиев
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
31
Дентиньо
ЦФ
23
Александр Рыбка
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
23
Александр Рыбка
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
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- : -
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0 : 1
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0 : 0
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Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 10 тур
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23.10.2026
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18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
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Карпаты
Информация о матче
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