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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 27 апреля 2025
Шахтер
27.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
6'
Кевин (П)
20'
Эгиналдо
56'
В. Ванат
90+3'
В. Кабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Динамо К
90'
+4
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
90'
+4
Замена
К. Биловар
️️️️
В. Кабаев
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Кабаев
85'
Замена
В. Бражко
️️️️
Н. Шапаренко
85'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Буяльский
79'
Желтая карточка
В. Дубинчак
Желтая карточка
Алиссон
78'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Эгиналдо
62'
Замена
Алиссон
️️️️
Педриньо
62'
56'
ГОЛ! 2:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Дубинчак
ГОЛ! 2:0!
Эгиналдо
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кевин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
3-2-2-3
31
Ризнык
5
Бондарь
18
Грам
22
Матвиенко
13
Энрике
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
22
Кабаев
40
Биловар
40
Биловар
22
Кабаев
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Шахтер - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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