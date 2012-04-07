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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 07 апреля 2012
Шахтер
07.04.2012, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
55'
А. Тейшейра
80'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
В. Шевчук
+3
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Б. Идейе
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 2:0!
Я. Ракицкий
Пас отдал
Виллиан
Замена
А. Шевченко
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Б. Идейе
Замена
А. Алиев
️️️️
Л. Аруна
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Тейшейра
Желтая карточка
Г. Попов
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Алиев
Вторая желтая
Д. Гармаш
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Гусев
ЛЗ
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
22
Мхитарян
10
Виллиан
11
Тейшейра
4
Адриано
3-2-2-2-1
1
Шовковский
20
Гусев
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
3
Попов
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
25
Аруна
19
Гармаш
12
Идейе
10
Виллиан
11
Коста
11
Коста
10
Виллиан
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
25
Аруна
88
Алиев
88
Алиев
25
Аруна
12
Идейе
14
Мехмеди
14
Мехмеди
12
Идейе
20
Гусев
7
Шевченко
7
Шевченко
20
Гусев
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Донбасс-Арена
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