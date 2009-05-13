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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 13 мая 2009
Шахтер
13.05.2009, среда, 20:45
Кубок Украины, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Динамо К
82'
М. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
А. Пятов
Желтая карточка
А. Алиев
ГОЛ! 1:0!
М. Левандовски
Замена
М. Левандовски
️️️️
Жадсон
Замена
Виллиан
️️️️
А. Гай
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
Желтая карточка
Илсиньо
Желтая карточка
А. Милевский
17'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Г. Саблич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
5
Фернандиньо
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
36
Милош Нинкович
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
19
Чигринский
33
Срна
19
Гай
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-3-1-2
31
Богуш
3
Бетао
30
Асатиани
0
Саблич
5
Несмачный
36
Нинкович
5
Вукоевич
30
Эль Каддури
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
19
Гай
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Гай
10
Жадсон
18
Левандовски
18
Левандовски
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
0
Саблич
26
Еременко
26
Еременко
0
Саблич
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Александр Шовковский
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шахтер - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
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