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Расписание матчей
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 22 июля 2014
Шахтер
22.07.2014, вторник, 22:00
Суперкубок Украины
2 : 0
Завершен
Динамо К
74'
А. Гладкий
90+2'
Марлос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо К
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Т. Степаненко
90'
+5
Травма
Т. Степаненко
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Марлос
Пас отдал
С. Болбат
90'
+2
Желтая карточка
Т. Степаненко
85'
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
85'
84'
Замена
А. Кравец
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Л. Адриано
82'
79'
Желтая карточка
Д. Мбокани
78'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
74'
Замена
С. Болбат
️️️️
Фернандо
72'
68'
Замена
О. Гусев
️️️️
В. Калитвинцев
61'
Желтая карточка
Р. Безус
52'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
29'
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
Илсиньо
23'
23'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ЦП
4
Луис Адриано
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
90
Роман Безус
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
10
Марлос
ПВ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тайсон
4
Адриано
77
Илсиньо
20
Гладкий
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Вида
21
Данило Силва
15
Драгович
8
Макаренко
37
Рыбалка
90
Безус
20
Бельханда
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
70
Мбокани
20
Фернандо
50
Болбат
50
Болбат
20
Фернандо
27
Степаненко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
27
Степаненко
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
90
Безус
25
Аруна
25
Аруна
90
Безус
45
Калитвинцев
20
Гусев
20
Гусев
45
Калитвинцев
20
Бельханда
11
Кравец
11
Кравец
20
Бельханда
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Шахтер - Динамо К
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
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Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
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Шахтер
0 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Арена-Львов
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