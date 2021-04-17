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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 17 апреля 2021
Шахтер
17.04.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
34'
К. де Пена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
С. Кривцов
90'
+1
Замена
Г. Судаков
️️️️
Майкон
82'
79'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
75'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Караваев
Замена
Дентиньо
️️️️
Марлос
71'
71'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Андриевский
71'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
65'
Желтая карточка
В. Буяльский
Замена
Фернандо
️️️️
М. Соломон
64'
Замена
Тете
️️️️
М. Антонио
46'
Желтая карточка
Майкон
41'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. де Пена
31'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
Желтая карточка
В. Бондарь
27'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Трубин
22
Матвиенко
27
Кривцов
5
Бондарь
2
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
8
Майкон
10
Соломон
10
Марлос
18
Мораес
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
6
Забарный
94
Кедзиора
16
Миколенко
19
Шепелев
18
Андриевский
29
Буяльский
14
де Пена
41
Беседин
10
Соломон
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Соломон
10
Марлос
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Марлос
8
Майкон
8
Судаков
8
Судаков
8
Майкон
8
Антонио
11
Тете
11
Тете
8
Антонио
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
20
Караваев
11
Цыганков
11
Цыганков
20
Караваев
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Динамо К
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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