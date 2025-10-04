Введите ваш ник на сайте
«Фиорентина» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 2.00

04 октября 2025 10:15
Фиорентина - Рома
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Ромы»
Сделать ставку

5 октября на «Артемио Франки» состоится матч шестого тура Серии А, где «Фиорентина» примет «Рому». Команды подходят к игре в разной форме: хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости продолжают уверенно набирать очки и держатся в группе лидеров.

«Фиорентина»

Старт сезона у флорентийцев складывается непросто: всего три очка после пяти туров и 16-е место в таблице. Команда не побеждает уже пять матчей подряд в Серии А, но на неделе добыла уверенную победу в Лиге конференций (2:0 над «Сигмой Оломоуц»), что может немного добавить уверенности.

Главная проблема «Фиорентины» – слабая реализация и нестабильная игра в защите. За последние пять игр команда забила лишь четыре мяча, а пропустила пять. При этом на своем поле «фиалки» стараются играть первым номером, активно прессингуют и создают моменты, но часто не дожимают соперника. Лучшим бомбардиром остается Лука Раньери – у него два гола в шести матчах.

«Рома»

Римляне находятся в хорошем тонусе. После пяти туров у них 12 очков и третья строчка в таблице. Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной, стабильно забивает и редко позволяет соперникам много. В последнем туре «Рома» обыграла «Верону» (2:0), а ранее – «Лацио» и «Торино».

За пять последних матчей римляне забили пять голов и пропустили лишь три. Особенно надежно команда играет в гостях – четыре победы подряд на выезде. При этом атака работает слаженно: ключевым игроком остается Матиас Соуле, но в розыгрыше активно участвуют и фланги, что делает «Рому» непредсказуемой.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не выигрывает в 5 матчах Серии А подряд
  • Средние показатели: 0.8 забитых и 1.0 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 3 последних домашних матчах
  • Победа 2:0 над «Сигмой Оломоуц» в Лиге конференций

«Рома»

  • Побеждает в 4 гостевых матчах подряд
  • Средние показатели: 1.0 забитых и 0.6 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Уверенно обыграла «Верону» 2:0 в последнем туре

Показать все

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Рома»

«Фиорентина» находится в поиске стабильности, и матч с одним из лидеров Серии А станет серьезным испытанием. Несмотря на домашнее поле и недавнюю еврокубковую победу, шансов против организованной «Ромы» немного. Гости сейчас лучше сбалансированы, уверенно контролируют темп и не дают соперникам пространства в центре поля.

Скорее всего, матч пройдет в осторожном ключе: «Рома» постарается сыграть прагматично, сделав ставку на реализацию стандартов и быстрые фланговые атаки. «Фиорентина» попытается навязать борьбу, но текущее состояние команды не позволяет рассчитывать на большее, чем минимальное поражение.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Рома Фиорентина
