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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 19 марта 2015
Рома
19.03.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Фиорентина
9'
Гонсало (П)
18'
М. Алонсо
21'
Х. Мария Басанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Вторая желтая
А. Льяич
88'
79'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
А. Льяич
78'
63'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Д. Астори
️️️️
М. Янга-Мбива
58'
Замена
Д. Верде
️️️️
С. Кейта
44'
41'
Замена
Н. Томович
️️️️
С. Савич
Замена
Х. Итурбе
️️️️
В. Торосидис
27'
21'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мария Басанта
Пас отдал
М. Фернандес
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Алонсо
9'
Желтая карточка
Х. Мария Басанта
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Гонсало
Желтая карточка
Х. Холебас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-3-2
1
Скорупски
44
Манолас
35
Торосидис
2
Янга-Мбива
25
Холебас
24
Флоренци
20
Кейта
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
4-3-2-1
33
Нето
15
Савич
15
Басанта
2
Гонсало
3
Алонсо
6
Валеро
14
Фернандес
47
Бадель
10
Салах
17
Хоакин
15
Бабакар
2
Янга-Мбива
13
Астори
13
Астори
2
Янга-Мбива
35
Торосидис
11
Итурбе
11
Итурбе
35
Торосидис
20
Кейта
10
Верде
10
Верде
20
Кейта
15
Савич
4
Томович
4
Томович
15
Савич
15
Бабакар
11
Варгас
11
Варгас
15
Бабакар
6
Валеро
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Валеро
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Фиорентина
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Олимпико
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