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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 12 марта 2015
Фиорентина
12.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Рома
17'
Й. Иличич
77'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Кейта
Пас отдал
А. Флоренци
75'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Аквилани
️️️️
Б. Валеро
72'
Желтая карточка
М. Бадель
67'
60'
Пенальти не реализован!
А. Льяич
Желтая карточка
Нето
59'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Д. Писарро
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
А. Льяич
Желтая карточка
М. Алонсо
33'
Желтая карточка
Д. Писарро
31'
30'
Желтая карточка
Р. Наингголан
26'
Замена
Д. Астори
️️️️
К. Манолас
22'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Салах
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
4
Томович
15
Басанта
47
Бадель
7
Писарро
6
Валеро
10
Салах
17
Хоакин
72
Иличич
3-2-3-2
1
Скорупски
44
Манолас
2
Янга-Мбива
35
Торосидис
24
Флоренци
25
Холебас
44
Наингголан
20
Кейта
16
Де Росси
11
Итурбе
22
Льяич
6
Валеро
20
Аквилани
20
Аквилани
6
Валеро
7
Писарро
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Писарро
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
44
Манолас
13
Астори
13
Астори
44
Манолас
16
Де Росси
15
Пьянич
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Льяич
27
Жервиньо
27
Жервиньо
22
Льяич
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фиорентина - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Артемио Франки
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