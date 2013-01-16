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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 16 января 2013
Фиорентина
16.01.2013, среда, 23:59
Италия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Рома
97'
М. Дестро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
Нето
120'
+4
120'
+2
Красная карточка
Додо
Красная карточка
Х. Куадрадо
120'
+2
Желтая карточка
С. Савич
119'
117'
Вторая желтая
Р. Таддеи
115'
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Паскуаль
106'
102'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
М. Пьянич
97'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
М. Пьянич
81'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
И. Пирис
Замена
А. Льяич
️️️️
Л. Тони
78'
Желтая карточка
Н. Томович
75'
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Мильяччо
65'
Желтая карточка
А. Аквилани
61'
59'
Замена
Додо
️️️️
Ф. Бальдзаретти
55'
Желтая карточка
М. Брэдли
52'
Желтая карточка
Л. Кастан
43'
Желтая карточка
М. Пьянич
40'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
37'
Желтая карточка
А. Флоренци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
20
Альберто Аквилани
ОП
6
Борха Валеро
ОП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
49
Марко Фредиани
ЦФ
3-2-3-2
33
Нето
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
20
Аквилани
6
Валеро
21
Паскуаль
8
Мильяччо
7
Куадрадо
18
Тони
9
Йоветич
3-2-3-1
1
Гойкоэчеа
5
Маркиньос
25
Кастан
8
Бурдиссо
4
Пирис
42
Бальдзаретти
4
Брэдли
16
Де Росси
15
Пьянич
21
Дестро
21
Паскуаль
19
Льяма
19
Льяма
21
Паскуаль
8
Мильяччо
49
Ромуло
49
Ромуло
8
Мильяччо
18
Тони
22
Льяич
22
Льяич
18
Тони
42
Бальдзаретти
16
Додо
16
Додо
42
Бальдзаретти
15
Пьянич
77
Тахцидис
77
Тахцидис
15
Пьянич
4
Пирис
11
Таддеи
11
Таддеи
4
Пирис
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
47
Джонатан Лукка
ЦП
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
49
Марко Фредиани
ЦФ
12
Томас Шведкаускас
ВР
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
50
Джонатан Ферранте
ЦФ
49
Марко Фредиани
ЦФ
12
Томас Шведкаускас
ВР
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Фиорентина - Рома
4
1
2
6
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
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