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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 10 декабря 2023
Рома
10.12.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
5'
Р. Лукаку
66'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Фиорентина
90'
+7
Красная карточка
Н. Миленкович
Желтая карточка
Д. Льоренте
90'
+6
Красная карточка
Р. Лукаку
87'
86'
Желтая карточка
А. Дункан
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
85'
81'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Кайоде
Желтая карточка
Л. Паредес
80'
78'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Д. Бонавентура
75'
Желтая карточка
К. Бираги
72'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
К. Куаме
64'
Желтая карточка
Н. Иконе
Вторая желтая
Н. Залевски
64'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Азмун
62'
Желтая карточка
Н. Залевски
41'
Желтая карточка
Б. Кристанте
37'
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Дибала
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Дибала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПАЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
59
Залевски
5
Паредес
5
Кристенсен
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
4-3-1-2
1
Террачиано
33
Кайоде
20
Раньери
28
Мартинес
3
Бираги
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
93
Иконе
70
Нзола
8
Куаме
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
Азмун
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
Азмун
21
Дибала
20
Азмун
20
Азмун
21
Дибала
33
Кайоде
20
Лопес
20
Лопес
33
Кайоде
7
Бонавентура
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Бонавентура
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Фиорентина
4
2
1
3
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
207
294
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
2
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.96
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Олимпико
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