16 декабря на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором представитель Лиги 1 «Кардифф» примет лондонский «Челси». Для хозяев это шанс громко заявить о себе в кубковом турнире, тогда как гости нацелены на выход в полуфинал и не могут позволить себе осечку против соперника ниже классом.

«Кардифф»

Команда подходит к игре в хорошем эмоциональном состоянии. «Кардифф» выиграл три последних матча и стабильно действует в атаке, забивая в восьми встречах подряд. В последних пяти играх клуб в среднем забивает 2.40 гола за матч, однако оборона остается уязвимой – 2.00 пропущенных мяча в среднем за тот же отрезок. Даже на фоне побед команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что против клуба АПЛ может стать ключевым фактором.

«Челси»

Лондонцы продолжают выступление на несколько фронтов и демонстрируют относительно стабильные результаты. «Челси» забивает в 22 из 24 последних матчей и отличается высокой надежностью против соперников ниже уровнем. При этом в последних пяти встречах средняя результативность составила 1.00 гола за игру, а оборона пропускает в среднем 1.20 мяча. В очных встречах с «Кардиффом» преимущество гостей очевидно – пять побед подряд, при этом «Челси» забивает в 15 матчах кряду против этого соперника.

Факты о командах

«Кардифф»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

«Челси»

Побеждает в 5 последних очных матчах

Забивает в 22 из 24 последних игр

В среднем 1.20 пропущенного гола за матч

Забивает «Кардиффу» в 15 матчах подряд

Прогноз на матч «Кардифф» – «Челси»

Хозяева способны навязать борьбу за счет активной игры впереди, однако разница в классе и глубине состава должна сказаться. «Челси» стабилен в очных встречах и редко допускает осечки против таких соперников, при этом атакующий стиль «Кардиффа» повышает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки: