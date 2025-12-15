Введите ваш ник на сайте
«Кардифф» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 16 декабря 2025 с коэффициентом 1.6

15 декабря 2025 8:00
Кардифф - Челси
16 дек. 2025, вторник 23:00 | Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

16 декабря на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором представитель Лиги 1 «Кардифф» примет лондонский «Челси». Для хозяев это шанс громко заявить о себе в кубковом турнире, тогда как гости нацелены на выход в полуфинал и не могут позволить себе осечку против соперника ниже классом.

«Кардифф»

Команда подходит к игре в хорошем эмоциональном состоянии. «Кардифф» выиграл три последних матча и стабильно действует в атаке, забивая в восьми встречах подряд. В последних пяти играх клуб в среднем забивает 2.40 гола за матч, однако оборона остается уязвимой – 2.00 пропущенных мяча в среднем за тот же отрезок. Даже на фоне побед команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что против клуба АПЛ может стать ключевым фактором.

«Челси»

Лондонцы продолжают выступление на несколько фронтов и демонстрируют относительно стабильные результаты. «Челси» забивает в 22 из 24 последних матчей и отличается высокой надежностью против соперников ниже уровнем. При этом в последних пяти встречах средняя результативность составила 1.00 гола за игру, а оборона пропускает в среднем 1.20 мяча. В очных встречах с «Кардиффом» преимущество гостей очевидно – пять побед подряд, при этом «Челси» забивает в 15 матчах кряду против этого соперника.

Факты о командах

«Кардифф»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

«Челси»

  • Побеждает в 5 последних очных матчах
  • Забивает в 22 из 24 последних игр
  • В среднем 1.20 пропущенного гола за матч
  • Забивает «Кардиффу» в 15 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (5)
5
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
3.2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кардифф
1 : 2
31.03.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
4 : 1
15.09.2018
Кардифф
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Кардифф
1 : 2
11.05.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Челси
4 : 1
19.10.2013
Кардифф
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4 : 1
13.02.2010
Кардифф

Прогноз на матч «Кардифф» – «Челси»

Хозяева способны навязать борьбу за счет активной игры впереди, однако разница в классе и глубине состава должна сказаться. «Челси» стабилен в очных встречах и редко допускает осечки против таких соперников, при этом атакующий стиль «Кардиффа» повышает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
