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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кардифф
Челси - Кардифф: обзор матча 19 октября 2013
Челси
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Кардифф
33'
Э. Азар
66'
С. Это'О
78'
Оскар
82'
Э. Азар
10'
Д. Матч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кардифф
ГОЛ! 4:1!
Э. Азар
82'
81'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Гуннарссон
ГОЛ! 3:1!
Оскар
Пас отдал
Рамирес
78'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
С. Это'О
69'
67'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Э. Азар
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Бертранд
64'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
59'
56'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Г. Медель
54'
Желтая карточка
Д. Маршалл
45'
Желтая карточка
Д. Коуви
Желтая карточка
Д. Луис
40'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
С. Это'О
33'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Матч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Оскар
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
12
Крэйг Нун
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
5
Бертранд
4
Луис
26
Терри
20
Иванович
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Азар
64
Мата
10
Виллиан
9
Это'О
4-1-4-1
1
Маршалл
3
Тэйлор
6
Тернер
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
17
Медель
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
21
Коуви
77
Матч
27
Одемвингие
9
Это'О
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
9
Это'О
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
5
Бертранд
9
Торрес
9
Торрес
5
Бертранд
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
17
Медель
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
5
Гуннарссон
39
Жестеде
39
Жестеде
5
Гуннарссон
Остались в запасе
Челси
Кардифф
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Челси - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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