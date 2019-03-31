Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Челси
Кардифф - Челси: обзор матча 31 марта 2019
Кардифф
31.03.2019, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Челси
46'
В. Камараса
84'
С. Аспиликуэта
90+1'
Р. Лофтус-Чик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Челси
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Виллиан
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Мерфи
90'
87'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
А. Гуннарссон
86'
Замена
К. Зохоре
️️️️
У. Ниасс
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
М. Алонсо
Замена
Д. Роллс
️️️️
Г. Артер
80'
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
64'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
61'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Г. Артер
54'
53'
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:0!
В. Камараса
Пас отдал
Г. Артер
46'
26'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
12
Беннетт
23
Моррисон
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
5
Гуннарссон
31
Артер
6
Камараса
30
Хойлетт
23
Мерфи
14
Ниасс
4-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
6
Баркли
21
Жоржиньо
8
Ковачич
9
Педро
10
Виллиан
9
Игуаин
31
Артер
32
Роллс
32
Роллс
31
Артер
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
14
Ниасс
7
Зохоре
7
Зохоре
14
Ниасс
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
Остались в запасе
Кардифф
Челси
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кардифф - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Кардифф
Челси
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+