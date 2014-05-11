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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Челси
Кардифф - Челси: обзор матча 11 мая 2014
Кардифф
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Челси
15'
К. Беллами
72'
А. Шюррле
75'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Челси
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Ф. Кэмпбелл
89'
88'
Желтая карточка
Н. Матич
79'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Азар
Замена
Р. Хили
️️️️
К. Беллами
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Шюррле
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Замена
Д. Коуви
️️️️
М. Меллер Дели
67'
66'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
П. Уиттингем
51'
33'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ! 1:0!
К. Беллами
Пас отдал
П. Уиттингем
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
21
Дон Коуви
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
28
Джон
6
Тернер
29
Колкер
2
Фабио
17
Дели
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
77
Матч
39
Беллами
22
Кэмпбелл
4-1-2-2-1
32
Шварцер
3
Аспиликуэта
26
Калас
20
Иванович
3
Коул
18
Матич
8
Оскар
12
Оби Микел
10
Салах
10
Азар
9
Торрес
22
Кэмпбелл
2
Джеймс
2
Джеймс
22
Кэмпбелл
17
Дели
21
Коуви
21
Коуви
17
Дели
39
Беллами
9
Хили
9
Хили
39
Беллами
10
Азар
8
Свифт
8
Свифт
10
Азар
10
Азар
15
Аке
15
Аке
10
Азар
12
Оби Микел
20
Шюррле
20
Шюррле
12
Оби Микел
Остались в запасе
Кардифф
Челси
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
40
Энрике Илариу
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кардифф - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кардифф Сити
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