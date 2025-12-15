Введите ваш ник на сайте
Египет – Нигерия: прогноз и ставки на матч 16 декабря 2025 с коэффициентом 1.95

15 декабря 2025 8:54
Египет - Нигерия
16 дек. 2025, вторник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные, Group Stage
1.85
Обе забьют – да
16 декабря состоится товарищеский матч между сборными Египта и Нигерии. Для обеих команд эта игра носит подготовительный характер, однако текущая форма и статистика показывают, что встреча пройдет в конкурентном ключе. Египет традиционно делает акцент на дисциплине и обороне, тогда как Нигерия в последних матчах демонстрирует ярко выраженный атакующий стиль.

Египет

Сборная Египта в последних встречах показывает достаточно надежную игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 предыдущих матчей и редко допускает результативные ошибки у своих ворот. В пяти последних играх Египет забил 5 мячей и пропустил всего 3, что подтверждает сбалансированность линий. При этом атакующая эффективность остается умеренной, и команда чаще играет от контроля и плотной обороны.

Нигерия

Сборная Нигерии находится в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. За последние пять встреч Нигерия отличилась 12 раз, показывая среднюю результативность 2.40 гола за игру. При этом оборона также выглядит достаточно надежно, хотя команда регулярно допускает моменты у своих ворот.

Факты о командах

Египет

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах

Нигерия

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр
  • Забивает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч Египет – Нигерия

Исходя из текущей формы сборных, Египет постарается навязать сопернику осторожный и плотный футбол, но атакующий потенциал Нигерии позволяет рассчитывать на гол даже против организованной обороны. Вероятнее всего, матч пройдет в умеренном темпе с обменом забитыми мячами и без крупного счета.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.85

1.85
Обе забьют – да
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Египет
