16 декабря состоится товарищеский матч между сборными Египта и Нигерии. Для обеих команд эта игра носит подготовительный характер, однако текущая форма и статистика показывают, что встреча пройдет в конкурентном ключе. Египет традиционно делает акцент на дисциплине и обороне, тогда как Нигерия в последних матчах демонстрирует ярко выраженный атакующий стиль.

Египет

Сборная Египта в последних встречах показывает достаточно надежную игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 предыдущих матчей и редко допускает результативные ошибки у своих ворот. В пяти последних играх Египет забил 5 мячей и пропустил всего 3, что подтверждает сбалансированность линий. При этом атакующая эффективность остается умеренной, и команда чаще играет от контроля и плотной обороны.

Нигерия

Сборная Нигерии находится в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает. За последние пять встреч Нигерия отличилась 12 раз, показывая среднюю результативность 2.40 гола за игру. При этом оборона также выглядит достаточно надежно, хотя команда регулярно допускает моменты у своих ворот.

Факты о командах

Египет

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.00 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 3 последних матчах

Нигерия

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.40 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч Египет – Нигерия

Исходя из текущей формы сборных, Египет постарается навязать сопернику осторожный и плотный футбол, но атакующий потенциал Нигерии позволяет рассчитывать на гол даже против организованной обороны. Вероятнее всего, матч пройдет в умеренном темпе с обменом забитыми мячами и без крупного счета.

Рекомендованные ставки: