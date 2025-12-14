15 декабря на «Олд Траффорд» состоится матч 16 тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Хозяева постепенно стабилизируют результаты и поднимаются в турнирной таблице, тогда как гости продолжают затяжную серию без побед и испытывают заметные проблемы в обороне. Встреча имеет важное значение для обеих команд с точки зрения турнирных задач.

«Манчестер Юнайтед»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1. В последних турах «Манчестер Юнайтед» стал стабильнее в атаке, забивая в трех матчах подряд. В среднем команда отличается 1.80 гола за игру за последние пять встреч, но при этом оборона продолжает допускать ошибки – серия с пропущенными мячами достигла восьми матчей подряд. Тем не менее, на домашнем поле «Юнайтед» традиционно действует активнее и чаще контролирует ход игры.

«Борнмут»

«Борнмут» не выигрывает уже шесть туров подряд и за этот отрезок заметно просел по качеству игры в защите. Команда пропускает в среднем 2.00 гола за матч в последних пяти встречах, а результативность атаки остается низкой – всего 0.80 забитого мяча за игру. Даже несмотря на ничью с «Челси», гости редко создают достаточное количество опасных моментов и часто уступают в темпе более сильным соперникам.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 3 последних турах АПЛ

В среднем 1.80 забитого гола за последние 5 игр

Пропускает в 8 матчах подряд

«Борнмут»