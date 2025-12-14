Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 15 декабря 2025 с коэффициентом 1.72

14 декабря 2025 8:01
Манчестер Юнайтед - Борнмут
15 дек. 2025, понедельник 23:00 | Англия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Манчестер Юнайтед»
Сделать ставку

15 декабря на «Олд Траффорд» состоится матч 16 тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Хозяева постепенно стабилизируют результаты и поднимаются в турнирной таблице, тогда как гости продолжают затяжную серию без побед и испытывают заметные проблемы в обороне. Встреча имеет важное значение для обеих команд с точки зрения турнирных задач.

«Манчестер Юнайтед»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1. В последних турах «Манчестер Юнайтед» стал стабильнее в атаке, забивая в трех матчах подряд. В среднем команда отличается 1.80 гола за игру за последние пять встреч, но при этом оборона продолжает допускать ошибки – серия с пропущенными мячами достигла восьми матчей подряд. Тем не менее, на домашнем поле «Юнайтед» традиционно действует активнее и чаще контролирует ход игры.

«Борнмут»

«Борнмут» не выигрывает уже шесть туров подряд и за этот отрезок заметно просел по качеству игры в защите. Команда пропускает в среднем 2.00 гола за матч в последних пяти встречах, а результативность атаки остается низкой – всего 0.80 забитого мяча за игру. Даже несмотря на ничью с «Челси», гости редко создают достаточное количество опасных моментов и часто уступают в темпе более сильным соперникам.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 последних турах АПЛ
  • В среднем 1.80 забитого гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Борнмут»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • В среднем 2.00 пропущенных гола за последние 5 матчей
  • Забивает менее одного гола за игру на этом отрезке

Личные встречи
56% (9)
19% (3)
25% (4)
29
Забитых мячей
19
1.81
В среднем за матч
1.19
5:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
1 : 1
27.04.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
22.12.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Борнмут
2 : 2
13.04.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
09.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0 : 1
20.05.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
03.01.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
04.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
02.11.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
30.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 2
03.11.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
0 : 2
18.04.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
04.03.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
1 : 3
14.08.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
17.05.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
2 : 1
12.12.2015
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

Текущая форма и качество игры говорят в пользу хозяев. «Манчестер Юнайтед» выглядит более сбалансированно и способен воспользоваться слабыми местами обороны соперника. При этом полностью исключать гол гостей сложно, учитывая проблемы хозяев в защите. Наиболее логичным выглядит сценарий с преимуществом «Юнайтед» и умеренно результативной игрой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Манчестер Юнайтед»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед
Рекомендуем
