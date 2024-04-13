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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2024
Борнмут
13.04.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
Д. Соланке
36'
Д. Клюйверт
31'
Б. Фернандеш
65'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Нето
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кук
86'
Желтая карточка
Р. Кристи
86'
78'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Мэйну
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Клюйверт
76'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
70'
Замена
Р. Февр
️️️️
Д. Уаттара
70'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Фернандеш
46'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Гарначо
Замена
Л. Келли
️️️️
Л. Синистерра
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
М. Сенеси
36'
Желтая карточка
М. Сенеси
33'
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Сенеси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-3-2
33
Нето
6
Керкез
5
Сенеси
6
Забарный
15
Смит
10
Кук
17
Синистерра
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
19
Клюйверт
4-1-1-3-1
24
Онана
29
Ван-Биссака
53
Камбвала
5
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
17
Синистерра
6
Келли
6
Келли
17
Синистерра
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
11
Уаттара
21
Февр
21
Февр
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Унал
19
Унал
19
Клюйверт
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
380
522
Сейвы
0
3
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.18
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- : -
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Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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