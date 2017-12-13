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Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 13 декабря 2017
Манчестер Юнайтед
13.12.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
25'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
64'
Желтая карточка
Г. Артер
Желтая карточка
Р. Лукаку
43'
28'
Желтая карточка
Д. Гослинг
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Мата
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
23
Шоу
25
Валенсия
18
Матич
8
Мактоминей
77
Лингард
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-2-2-2
31
Бегович
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
21
Дэниелс
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
10
Фрейзер
13
Уилсон
7
Кинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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