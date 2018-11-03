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Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 ноября 2018
Борнмут
03.11.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
11'
К. Уилсон
35'
А. Марсьяль
90+2'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
М. Рэшфорд
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
Замена
Э. Сурман
️️️️
Д. Станислас
90'
+1
Желтая карточка
А. Смит
83'
82'
Желтая карточка
Э. Янг
78'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Санчес
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фрейзер
74'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Кук
68'
Желтая карточка
К. Уилсон
64'
Желтая карточка
Д. Станислас
63'
Желтая карточка
Ж. Лерма
58'
56'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
56'
Замена
А. Эррера
️️️️
Фред
54'
Желтая карточка
Л. Шоу
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Станислас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-2-3-1
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
10
Кук
8
Лерма
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Брукс
9
Уилсон
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
7
Фред
64
Мата
9
Марсьяль
4
Санчес
19
Станислас
16
Сурман
16
Сурман
19
Станислас
10
Кук
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
33
Айб
33
Айб
10
Фрейзер
7
Фред
21
Эррера
21
Эррера
7
Фред
4
Санчес
77
Лингард
77
Лингард
4
Санчес
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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25.10.2026
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Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
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Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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