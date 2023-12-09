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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 09 декабря 2023
Манчестер Юнайтед
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
5'
Д. Соланке
68'
Ф. Биллинг
73'
М. Сенеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
88'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Л. Кук
88'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
Желтая карточка
Б. Фернандеш
84'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
79'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
79'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Шоу
79'
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Сенеси
Пас отдал
М. Тавернье
72'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Клюйверт
68'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Биллинг
Пас отдал
М. Тавернье
Желтая карточка
Р. Хойлунд
60'
58'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Семеньо
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Марсьяль
56'
Желтая карточка
С. Регилон
30'
27'
Желтая карточка
М. Тавернье
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Регилон
23
Шоу
15
Магуайр
2
Далот
8
Мактоминей
4
Амрабат
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
23
Шоу
35
Эванс
35
Эванс
23
Шоу
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
9
Марсьяль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Марсьяль
10
Кук
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
10
Кук
42
Семеньо
8
Биллинг
8
Биллинг
42
Семеньо
19
Клюйверт
17
Синистерра
17
Синистерра
19
Клюйверт
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
3
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
4
6
Офсайды
0
1
Количество передач
367
135
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.58
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
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