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Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 17 мая 2016
Манчестер Юнайтед
17.05.2016, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
43'
У. Руни
74'
М. Рэшфорд
87'
Э. Янг
90+3'
К. Смоллинг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Смоллинг
ГОЛ! 3:0!
Э. Янг
Пас отдал
У. Руни
87'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Марсьяль
84'
79'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Уилсон
Замена
М. Депай
️️️️
М. Рэшфорд
79'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
75'
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Валенсия
74'
67'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Х. Мата
66'
66'
Замена
М. Градель
️️️️
М. Пью
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Борнмут
37
Кори Джордан
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
16
Кэррик
25
Валенсия
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
9
Марсьяль
3-2-3-2
23
Федеричи
27
Кук
21
Дэниелс
4
Элфик
2
Фрэнсис
30
Ритчи
31
Артер
8
Пью
16
Сурман
13
Уилсон
7
Кинг
9
Марсьяль
15
Янг
15
Янг
9
Марсьяль
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
9
Рэшфорд
10
Депай
10
Депай
9
Рэшфорд
8
Пью
10
Градель
10
Градель
8
Пью
7
Кинг
23
Афобе
23
Афобе
7
Кинг
13
Уилсон
11
Граббан
11
Граббан
13
Уилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
37
Кори Джордан
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
37
Кори Джордан
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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