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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 03 января 2023
Манчестер Юнайтед
03.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
23'
Каземиро
49'
Л. Шоу
86'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
Замена
Л. Мартинес
️️️️
В. Линделеф
88'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
86'
84'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ж. Лерма
76'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
76'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Кристи
75'
Желтая карточка
Д. Стейси
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Марсьяль
68'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
68'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
68'
63'
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
ГОЛ! 2:0!
Л. Шоу
Пас отдал
А. Гарначо
49'
46'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. ван де Бек
45'
+2
36'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
К. Эриксен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
24
Эриксен
9
Марсьяль
4-3-1-2
12
Траверс
6
Келли
2
Мефам
15
Смит
5
Сенеси
4
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
29
Линделеф
6
Мартинес
6
Мартинес
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Марсьяль
19
Эланга
19
Эланга
9
Марсьяль
6
ван де Бек
17
Гарначо
17
Гарначо
6
ван де Бек
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
8
Лерма
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Лерма
10
Кристи
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кристи
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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