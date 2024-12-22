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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 22 декабря 2024
Манчестер Юнайтед
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Борнмут
29'
Д. Хейсен
61'
Д. Клюйверт (П)
63'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хейсен
89'
Замена
Д. Хилл
️️️️
Т. Адамс
89'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
82'
Желтая карточка
Кепа
78'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
71'
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
63'
ГОЛ! 0:3!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Уаттара
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Клюйверт
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Угарте
55'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Зиркзее
54'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Т. Маласья
46'
46'
Замена
Л. Кук
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
М. Угарте
37'
35'
Желтая карточка
А. Смит
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хейсен
Пас отдал
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Ben Winterburn
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
3-3-1-2-1
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
3
Маласья
5
Угарте
2
Далот
37
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-1-3-2
13
Кепа
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
12
Адамс
11
Уаттара
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
3
Маласья
15
Йоро
15
Йоро
3
Маласья
5
Угарте
17
Гарначо
17
Гарначо
5
Угарте
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
12
Адамс
5
Хилл
5
Хилл
12
Адамс
15
Смит
10
Кук
10
Кук
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
493
334
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.26
1.24
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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