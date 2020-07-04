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Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 04 июля 2020
Манчестер Юнайтед
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
5 : 2
Завершен
Борнмут
29'
М. Гринвуд
35'
М. Рэшфорд (П)
45+2'
А. Марсьяль
54'
М. Гринвуд
59'
Б. Фернандеш
15'
Д. Станислас
50'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Марсьяль
80'
Замена
О. Игало
️️️️
М. Рэшфорд
80'
77'
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Гринвуд
75'
Замена
Фред
️️️️
Н. Матич
67'
67'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Л. Кук
66'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Соланке
66'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Станислас
ГОЛ! 5:2!
Б. Фернандеш
59'
ГОЛ! 4:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
Н. Матич
54'
50'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Кинг
Замена
Э. Байи
️️️️
В. Линделеф
46'
46'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Брукс
ГОЛ! 3:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Рэшфорд
35'
31'
Желтая карточка
Ж. Лерма
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
Б. Фернандеш
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
1
Артур Боруц
ВР
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Аке
15
Смит
6
Келли
15
Рико
4
Кук
8
Лерма
7
Брукс
19
Станислас
19
Соланке
7
Кинг
11
Гринвуд
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Гринвуд
3
Линделеф
3
Байи
3
Байи
3
Линделеф
18
Матич
7
Фред
7
Фред
18
Матич
9
Марсьяль
64
Мата
64
Мата
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Игало
9
Игало
9
Рэшфорд
7
Брукс
7
Данжума
7
Данжума
7
Брукс
4
Кук
10
Уилсон
10
Уилсон
4
Кук
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
19
Соланке
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Соланке
19
Станислас
32
Гослинг
32
Гослинг
19
Станислас
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
12
Марк Траверс
ВР
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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