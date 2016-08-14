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Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 августа 2016
Борнмут
14.08.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
69'
А. Смит
40'
Х. Мата
59'
У. Руни
64'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
М. Депай
️️️️
У. Руни
86'
Желтая карточка
А. Эррера
85'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Марсьяль
Замена
М. Градель
️️️️
С. Кук
81'
75'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:3!
А. Смит
Пас отдал
Л. Граббан
69'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Айб
68'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Уилсон
67'
64'
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Марсьяль
59'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
27
Стив Кук
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-4-3
1
Боруц
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
10
Кук
16
Сурман
31
Артер
27
Кук
13
Уилсон
7
Кинг
33
Айб
3-3-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
17
Блинд
25
Валенсия
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
27
Кук
10
Градель
10
Градель
27
Кук
33
Айб
23
Афобе
23
Афобе
33
Айб
13
Уилсон
11
Граббан
11
Граббан
13
Уилсон
64
Мата
22
Мхитарян
22
Мхитарян
64
Мата
9
Марсьяль
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
9
Марсьяль
32
Руни
10
Депай
10
Депай
32
Руни
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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