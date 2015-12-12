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Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 декабря 2015
Борнмут
12.12.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
4'
Д. Станислас
54'
Д. Кинг
23'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
А. Боруц
90'
+5
90'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
П. МакНэйр
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Г. Артер
86'
Желтая карточка
Г. Артер
85'
73'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
М. Феллайни
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Кинг
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Станислас
54'
40'
Желтая карточка
А. Перейра
30'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Лингард
28'
Травма
Д. Лингард
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
3-3-2-1-1
1
Боруц
30
Ритчи
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
15
Смит
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
7
Кинг
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Варела
3
Бортуик-Джексон
17
МакНэйр
17
Блинд
25
Феллайни
16
Кэррик
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
9
Марсьяль
31
Артер
32
О'Кейн
32
О'Кейн
31
Артер
7
Кинг
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Кинг
17
МакНэйр
4
Джонс
4
Джонс
17
МакНэйр
25
Феллайни
25
Пауэлл
25
Пауэлл
25
Феллайни
77
Лингард
8
Перейра
8
Перейра
77
Лингард
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
9
Токело Рантие
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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