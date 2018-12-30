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Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 30 декабря 2018
Манчестер Юнайтед
30.12.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Борнмут
5'
П. Погба
33'
П. Погба
45'
М. Рэшфорд
72'
Р. Лукаку
45+2'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
82'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Н. Аке
Замена
Ф. Джонс
️️️️
А. Марсьяль
82'
Красная карточка
Э. Байи
79'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Эррера
76'
ГОЛ! 4:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Погба
72'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
70'
66'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Брукс
66'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Уилсон
Желтая карточка
А. Эррера
51'
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
Н. Аке
Пас отдал
Д. Брукс
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
45'
Желтая карточка
Э. Янг
36'
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Эррера
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
М. Рэшфорд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
4-1-2-3
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
15
Рико
16
Сурман
7
Брукс
19
Станислас
9
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
9
Марсьяль
4
Джонс
4
Джонс
9
Марсьяль
21
Эррера
8
Перейра
8
Перейра
21
Эррера
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
9
Уилсон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
9
Уилсон
15
Аке
2
Мингс
2
Мингс
15
Аке
7
Брукс
11
Муссе
11
Муссе
7
Брукс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Артур Боруц
ВР
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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