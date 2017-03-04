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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор матча 04 марта 2017
Манчестер Юнайтед
04.03.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
23'
М. Рохо
40'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Борнмут
88'
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
М. Рэшфорд
80'
78'
Замена
Б. Кэргилл
️️️️
Т. Мингс
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
72'
71'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Кэррик
70'
Замена
Д. Лингард
️️️️
У. Руни
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Л. Шоу
70'
Желтая карточка
М. Кэррик
58'
45'
Вторая желтая
Э. Сурман
45'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
М. Пью
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
Желтая карточка
З. Ибрагимович
39'
33'
Желтая карточка
Э. Сурман
ГОЛ! 1:0!
М. Рохо
Пас отдал
Л. Валенсия
23'
13'
Желтая карточка
Г. Артер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ПП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Рохо
4
Джонс
16
Кэррик
8
Погба
25
Валенсия
64
Мата
32
Руни
11
Ибрагимович
9
Марсьяль
4-3-1-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
5
Мингс
15
Смит
16
Сурман
8
Пью
31
Артер
10
Фрейзер
7
Кинг
23
Афобе
16
Кэррик
25
Феллайни
25
Феллайни
16
Кэррик
32
Руни
77
Лингард
77
Лингард
32
Руни
23
Шоу
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
23
Шоу
5
Мингс
38
Кэргилл
38
Кэргилл
5
Мингс
7
Кинг
10
Градель
10
Градель
7
Кинг
8
Пью
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Пью
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Борнмут
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Борнмут
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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