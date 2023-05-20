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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 мая 2023
Борнмут
20.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
9'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
Фред
️️️️
Антони
86'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
72'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
Желтая карточка
Л. Кук
70'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Р. Кристи
66'
Замена
М. Винья
️️️️
А. Смит
66'
57'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
А. Марсьяль
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Брукс
56'
9'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-2-2-2
33
Нето
6
Забарный
6
Келли
15
Смит
5
Сенеси
4
Кук
8
Лерма
10
Кристи
7
Брукс
19
Энтони
19
Соланке
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
29
Линделеф
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
24
Эриксен
9
Марсьяль
19
Санчо
15
Смит
6
Винья
6
Винья
15
Смит
10
Кристи
11
Уаттара
11
Уаттара
10
Кристи
7
Брукс
19
Мур
19
Мур
7
Брукс
7
Антони
7
Фред
7
Фред
7
Антони
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
9
Марсьяль
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Марсьяль
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Доминик Сади
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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