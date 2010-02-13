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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Кардифф
Челси - Кардифф: обзор матча 13 февраля 2010
Челси
13.02.2010, суббота, 15:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Кардифф
2'
Д. Дрогба
51'
М. Баллак
72'
Д. Старридж
86'
С. Калу
34'
М. Чопра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Кардифф
Замена
С. Тайво
️️️️
А. Уилдиг
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 4:1!
С. Калу
Пас отдал
П. Феррейра
Замена
Р. МакКормак
️️️️
К. Барк
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Старридж
Замена
Д. Блэйк
️️️️
Г. Рэй
ГОЛ! 3:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 2:1!
М. Баллак
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 1:1!
М. Чопра
Пас отдал
К. Барк
Желтая карточка
М. Чопра
Желтая карточка
Алекс
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Оби Микел
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
39
Марк Кеннеди
ЛЗ
19
Габор Дьепеш
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
29
Крис Барк
ЛП
7
Питер Уиттингем
ЦП
4
Гевин Рэй
ЦП
15
Аарон Уилдиг
ПП
10
Майкл Чопра
ЦФ
23
Джей Ботройд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Кардифф
1
Питер Энкельман
ВР
43
Пол Куинн
ЦЗ
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
18
Соломон Тайво
ЦП
26
Уоррен Фини
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Илариу
18
Жирков
6
Карвалью
33
Алекс
19
Феррейра
12
Оби Микел
12
Коул
13
Баллак
8
Лэмпард
15
Старридж
11
Дрогба
3-4-2
1
Маршалл
21
МакНоутон
19
Дьепеш
39
Кеннеди
15
Уилдиг
7
Уиттингем
4
Рэй
29
Барк
23
Ботройд
10
Чопра
15
Старридж
13
Малуда
13
Малуда
15
Старридж
12
Коул
8
Калу
8
Калу
12
Коул
11
Дрогба
16
Борини
16
Борини
11
Дрогба
15
Уилдиг
18
Тайво
18
Тайво
15
Уилдиг
4
Рэй
25
Блэйк
25
Блэйк
4
Рэй
29
Барк
44
МакКормак
44
МакКормак
29
Барк
Остались в запасе
Челси
Кардифф
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Уоррен Фини
ЦФ
43
Пол Куинн
ЦЗ
1
Питер Энкельман
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
26
Уоррен Фини
ЦФ
43
Пол Куинн
ЦЗ
1
Питер Энкельман
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэйв Джонс
Статистика матча Челси - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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