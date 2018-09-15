Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Кардифф
Челси - Кардифф: обзор матча 15 сентября 2018
Челси
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Кардифф
37'
Э. Азар
44'
Э. Азар
80'
Э. Азар (П)
83'
Виллиан
16'
С. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кардифф
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Э. Азар
84'
ГОЛ! 4:1!
Виллиан
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Азар
80'
77'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Д. Уорд
71'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Б. Рид
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
68'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
50'
46'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Г. Артер
ГОЛ! 2:1!
Э. Азар
Пас отдал
О. Жиру
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
О. Жиру
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Бамба
Пас отдал
Ш. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
9
Педро
9
Жиру
4-4-1-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
31
Артер
30
Хойлетт
32
Роллс
6
Камараса
14
Рид
25
Уорд
10
Азар
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
14
Рид
13
Патерсон
13
Патерсон
14
Рид
31
Артер
6
Ричардс
6
Ричардс
31
Артер
25
Уорд
14
Мадин
14
Мадин
25
Уорд
Остались в запасе
Челси
Кардифф
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Челси - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Челси
Кардифф
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+