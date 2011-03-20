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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 20 марта 2011
Фиорентина
20.03.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Рома
27'
А. Муту
40'
А. Гамберини
33'
Ф. Тотти (П)
55'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
Ч. Натали
+4
Замена
Л. Греко
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
Х. Варгас
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Перротта
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
М. Сантана
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
А. Рози
️️️️
Р. Таддеи
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:1!
А. Гамберини
Пас отдал
А. Муту
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
11
Марио Сантана
АП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
11
Родриго Таддеи
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Фиорентина
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
16
Комотто
85
Бехрами
18
Монтоливо
11
Варгас
11
Сантана
19
Джилардино
12
Муту
4-2-3-1
32
Дони
8
Бурдиссо
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
7
Писарро
16
Де Росси
11
Таддеи
20
Перротта
7
Менез
10
Тотти
11
Варгас
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
11
Варгас
11
Сантана
22
Льяич
22
Льяич
11
Сантана
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
11
Таддеи
20
Рози
20
Рози
11
Таддеи
20
Перротта
4
Бриги
4
Бриги
20
Перротта
16
Де Росси
19
Греко
19
Греко
16
Де Росси
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
33
Нето
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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