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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 08 декабря 2013
Рома
08.12.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
7'
Майкон
67'
М. Дестро
29'
Х. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
90'
+3
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Дестро
90'
Вторая желтая
М. Пьянич
88'
86'
Замена
Ридер
️️️️
Х. Варгас
79'
Замена
Хоакин
️️️️
М. Амброзини
72'
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Аквилани
Замена
Р. Таддеи
️️️️
А. Льяич
72'
Желтая карточка
Л. Кастан
69'
Желтая карточка
М. Дестро
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
67'
63'
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
М. Де Санктис
60'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Флоренци
57'
29'
ГОЛ! 1:1!
Х. Варгас
Пас отдал
Н. Томович
Желтая карточка
М. Пьянич
23'
16'
Желтая карточка
Гонсало
15'
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 1:0!
Майкон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-2-3-2
16
Де Санктис
24
Флоренци
4
Бенатиа
25
Кастан
16
Додо
13
Майкон
15
Пьянич
16
Де Росси
8
Строотман
27
Жервиньо
22
Льяич
4-5-1
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
7
Куадрадо
20
Аквилани
6
Валеро
90
Амброзини
11
Варгас
25
Росси
Дестро
4
Брэдли
4
Брэдли
Дестро
22
Льяич
11
Таддеи
11
Таддеи
22
Льяич
24
Флоренци
21
Дестро
21
Дестро
24
Флоренци
20
Аквилани
7
Писарро
7
Писарро
20
Аквилани
90
Амброзини
17
Хоакин
17
Хоакин
90
Амброзини
11
Варгас
10
Ридер
10
Ридер
11
Варгас
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Фиорентина
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
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