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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 03 ноября 2018
Фиорентина
03.11.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Рома
33'
Ж. Верету (П)
85'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
В. Уго
90'
87'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Флоренци
Желтая карточка
Ж. Верету
77'
Желтая карточка
К. Бираги
67'
37'
Желтая карточка
Ф. Фасио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
33'
28'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
40
Лафон
3
Бираги
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
24
Бенасси
17
Верету
8
Жерсон
14
Кьеза
87
Миральяс
18
Симеоне
4-2-3-1
1
Ольсен
24
Флоренци
15
Жуан
17
Фасио
11
Коларов
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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