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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 07 апреля 2018
Рома
07.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
7'
М. Бенасси
39'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Перес
90'
+1
Желтая карточка
Жуан
85'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
75'
Желтая карточка
Э. Джеко
58'
43'
Желтая карточка
В. Лорини
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
Р. Сапонара
14'
Желтая карточка
В. Уго
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенасси
Пас отдал
Р. Сапонара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Алиссон
17
Фасио
44
Манолас
15
Жуан
25
Гоналон
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
92
Дефрель
10
Джеко
4-4-1-1
57
Спортиелло
16
Лорини
14
Уго
2
Пеццелла
3
Бираги
9
Эйссерик
17
Верету
6
Дабо
24
Бенасси
17
Сапонара
18
Симеоне
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Рома - Фиорентина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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