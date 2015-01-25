Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 25 января 2015
Фиорентина
25.01.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Рома
19'
М. Гомес
49'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
Х. Куадрадо
90'
+1
86'
Замена
Майкон
️️️️
А. Льяич
78'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Гомес
77'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
69'
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Фернандес
62'
Желтая карточка
Д. Писарро
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Пас отдал
Х. Итурбе
35'
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Строотман
34'
Травма
К. Строотман
24'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
22'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Писарро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛАЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
7
Давид Писарро
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
15
Басанта
21
Паскуаль
7
Писарро
14
Фернандес
6
Валеро
7
Куадрадо
17
Хоакин
27
Гомес
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
2
Янга-Мбива
25
Холебас
16
Де Росси
44
Наингголан
8
Строотман
22
Льяич
11
Итурбе
10
Тотти
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
14
Фернандес
27
Куртич
27
Куртич
14
Фернандес
27
Гомес
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Гомес
22
Льяич
13
Майкон
13
Майкон
22
Льяич
8
Строотман
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Строотман
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+