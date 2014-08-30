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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 30 августа 2014
Рома
30.08.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
28'
Р. Наингголан
90+2'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Наингголан
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Аквилани
Желтая карточка
Э. Коул
86'
Замена
А. Льяич
️️️️
Х. Итурбе
75'
70'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Х. Варгас
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
68'
Замена
С. Кейта
️️️️
К. Манолас
65'
62'
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
Д. Астори
57'
54'
Желтая карточка
М. Алонсо
34'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Брилланте
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
28'
Желтая карточка
Ф. Тотти
25'
24'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
3
Коул
13
Астори
44
Манолас
35
Торосидис
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
11
Итурбе
10
Тотти
4-4-2
33
Нето
2
Гонсало
4
Томович
15
Савич
3
Алонсо
6
Брилланте
6
Валеро
7
Писарро
11
Варгас
15
Бабакар
27
Гомес
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
44
Манолас
20
Кейта
20
Кейта
44
Манолас
11
Итурбе
22
Льяич
22
Льяич
11
Итурбе
11
Варгас
20
Аквилани
20
Аквилани
11
Варгас
15
Бабакар
17
Хоакин
17
Хоакин
15
Бабакар
6
Брилланте
72
Иличич
72
Иличич
6
Брилланте
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
21
Кристиано Лупателли
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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