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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 20 декабря 2019
Фиорентина
20.12.2019, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 4
Завершен
Рома
34'
М. Бадель
19'
Э. Джеко
21'
А. Коларов
73'
Л. Пеллегрини
88'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Желтая карточка
Д. Влахович
89'
88'
ГОЛ! 1:4!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Э. Джеко
73'
ГОЛ! 1:3!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Г. Кастровилли
64'
57'
Желтая карточка
А. Диавара
45'
+2
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
М. Касерес
45'
+1
38'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:2!
М. Бадель
34'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
21'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Коларов
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
47
Бадель
8
Кастровилли
27
Боатенг
28
Влахович
4-1-2-1-2
13
Лопес
24
Флоренци
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
10
Дзаньоло
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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