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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 04 декабря 2011
Фиорентина
04.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Рома
17'
С. Йоветич (П)
44'
А. Гамберини
86'
С. Силва (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Замена
Д. Мунари
️️️️
В. Бехрами
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Силва
Красная карточка
Б. Кркич
Замена
А. Салифу
️️️️
А. Лаццари
Вторая желтая
Ф. Гаго
Замена
Л. Греко
️️️️
Сисиньо
Травма
Сисиньо
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
М. Пьянич
Травма
Ф. Гаго
Замена
С. Силва
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
Х. Анхель
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 2:0!
А. Гамберини
Пас отдал
Р. Монтоливо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Йоветич
17'
16'
Красная карточка
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
(К)
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
11
Хуан Варгас
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Сантьяго Силва
АП
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
22
Настасич
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
85
Бехрами
11
Варгас
18
Монтоливо
10
Лаццари
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-1-1
1
Стекеленбург
12
Сисиньо
4
Жуан
5
Хайнце
11
Таддеи
5
Гаго
16
Де Росси
15
Пьянич
20
Перротта
9
Ламела
9
Кркич
10
Лаццари
20
Салифу
20
Салифу
10
Лаццари
85
Бехрами
11
Мунари
11
Мунари
85
Бехрами
19
Джилардино
19
Силва
19
Силва
19
Джилардино
20
Перротта
3
Анхель
3
Анхель
20
Перротта
12
Сисиньо
19
Греко
19
Греко
12
Сисиньо
15
Пьянич
30
Симплисио
30
Симплисио
15
Пьянич
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Делио Росси
18
Богдан Лобонц
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
27
Марко Кассетти
ПЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Фиорентина - Рома
3
1
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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