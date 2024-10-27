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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 27 октября 2024
Фиорентина
27.10.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
5 : 1
Завершен
Рома
9'
М. Кен
17'
Л. Белтран (П)
41'
М. Кен
52'
Э. Бове
71'
М. Хуммельс (АГ)
39'
К. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Рома
Замена
Н. Иконе
️️️️
М. Кен
75'
Желтая карточка
М. Кен
74'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Я. Адли
74'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
М. Хуммельс
71'
Замена
К. Куаме
️️️️
Л. Белтран
67'
67'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
П. Дибала
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Э. Бове
66'
65'
Вторая желтая
М. Эрмосо
Желтая карточка
Л. Раньери
61'
60'
Желтая карточка
М. Эрмосо
57'
Желтая карточка
К. Коне
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Д. Катальди
56'
ГОЛ! 4:1!
Э. Бове
Пас отдал
А. Колпани
52'
51'
Желтая карточка
Н. Писилли
46'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Д. Манчини
42'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 3:1!
М. Кен
Пас отдал
Э. Бове
41'
39'
ГОЛ! 2:1!
К. Коне
Пас отдал
Э. Н'Дика
32'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Анхелиньо
32'
Замена
К. Коне
️️️️
Б. Кристанте
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Белтран
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Л. Белтран
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
6
Раньери
15
Комуццо
2
Додо
32
Катальди
8
Бове
28
Колпани
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
23
Манчини
2
Челик
17
Анхелиньо
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
9
Довбик
21
Дибала
29
Адли
28
Мартинес
28
Мартинес
29
Адли
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
9
Кен
93
Иконе
93
Иконе
9
Кен
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
17
Анхелиньо
59
Залевски
59
Залевски
17
Анхелиньо
21
Дибала
15
Хуммельс
15
Хуммельс
21
Дибала
4
Кристанте
17
Коне
17
Коне
4
Кристанте
23
Манчини
8
Бальданци
8
Бальданци
23
Манчини
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
343
547
Сейвы
4
6
Точность передач %
88
91
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
3.8
0.65
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Артемио Франки
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