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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 25 апреля 2009
Фиорентина
25.04.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 1
Завершен
Рома
7'
Х. Варгас
49'
А. Джилардино
68'
А. Джилардино
86'
Ж. Баптиста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
ГОЛ! 3:1!
Ж. Баптиста
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
М. Тонетто
️️️️
М. Кассетти
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
А. Джилардино
Замена
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 3:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Ф. Семиоли
Вторая желтая
Д. Писарро
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
З. Кузманович
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
М. Бриги
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Ф. Семиоли
Желтая карточка
Д. Дайнелли
+2
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
М. Донадель
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
77
Франко Семиоли
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
33
Марко Донадель
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
11
Родриго Таддеи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Филипе
ПП
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Дайнелли
16
Комотто
18
Монтоливо
77
Семиоли
11
Варгас
33
Донадель
9
Йоветич
19
Джилардино
4-4-2
16
Мотта
27
Кассетти
0
Пануччи
6
Риисе
7
Писарро
11
Таддеи
16
Де Росси
4
Бриги
10
Тотти
10
Баптиста
19
Джилардино
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
19
Джилардино
11
Варгас
8
Кузманович
8
Кузманович
11
Варгас
27
Кассетти
0
Тонетто
0
Тонетто
27
Кассетти
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Рома
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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