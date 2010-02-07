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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 07 февраля 2010
Фиорентина
07.02.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рома
83'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
Замена
М. Андреолли
️️️️
М. Вучинич
Замена
М. Сантана
️️️️
Л. Де Сильвестри
Травма
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Д. Де Росси
Замена
️️️️
Р. Таддеи
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Болатти
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ф. Тотти
Замена
М. Мотта
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
М. Маркьонни
Желтая карточка
С. Перротта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
Рома
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
11
Варгас
18
Монтоливо
23
Болатти
32
Маркьонни
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-1-1
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
9
Вучинич
20
Перротта
10
Тотти
29
Де Сильвестри
11
Сантана
11
Сантана
29
Де Сильвестри
23
Болатти
33
Донадель
33
Донадель
23
Болатти
9
Вучинич
3
Андреолли
3
Андреолли
9
Вучинич
27
Кассетти
16
Мотта
16
Мотта
27
Кассетти
10
Тотти
10
Баптиста
10
Баптиста
10
Тотти
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
32
Дони
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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